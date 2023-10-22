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İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı!

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyinde yüzlerce Filistinlinin sığındığı okula hava saldırısı düzenledi.

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