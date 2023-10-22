Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı! İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı! 22 Ekim 2023 Pazar Saat: 17:35 Güncelleme: 22 Ekim 2023 Pazar 17:35 İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyinde yüzlerce Filistinlinin sığındığı okula hava saldırısı düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6535332b18283728cd556763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dehşet! Arkadaşını 6 kurşunla öldürdü İsrailliler Habertürk ekibine saldırdı! Böylesi ilk kez oluyor BBP kongresinde ortalık savaş alanına döndü Enkaz kentin gizli cenneti: Karamağara Kanyonu Fotoğraf çekimi yaptıran gelin ve damada korkutan sürpriz Türkiye'den Gazze'ye tıbbi yardım Fast food zinciri şubesine maytaplı saldırı Trafiğinde kıyamet koptu! Motosiklet sürücüsü kaskını arabaya fırlattı Menzil şeyhine kırmızı halılı karşılama