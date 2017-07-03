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  3. 03 Temmuz 2017 22:15

İsrail tarihi mezarlık Yusufiyayı dikenli tellerle çevirdi

İsrail ordusu, Kudüs'te bulunan tarihi mezarlık Yusufiya'nın bir bölümünü dikenli tellerle çevirdi.

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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Dayak yemekten son anda kurtuldu
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Dayak yemekten son anda kurtuldu
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Edremitte şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi
Edremitte şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi
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İstanbulda "Yeditepe Huzur uygulaması
İstanbulda "Yeditepe Huzur uygulaması
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Bostonda taksi yayalara çarptı: 10 yaralı
Bostonda taksi yayalara çarptı: 10 yaralı
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TSK, Suriyedeki PYD mevzilerini vurdu
TSK, Suriyedeki PYD mevzilerini vurdu
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Saldırıya uğrayan Türk gemisi Marmaris Limanında
Saldırıya uğrayan Türk gemisi Marmaris Limanında