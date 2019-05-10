İsrail, teravih namazı kılanlara saldırdı: 6 yaralı
10 Mayıs 2019 13:20
İsrail, teravih namazı kılanlara saldırdı: 6 yaralı
İsrail güçleri, Mescidi Aksa’da teravih namazı kılan Filistinlilere saldırarak 6 kişiyi yaraladı. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin Mescidi Aksa’nın Bab El-Amud kapısındaki Filistinlilere müdahalesinde 6 kişi yaralandı. Açıklamada, yaralılardan 4 kişinin Kudüs’teki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi. Yerel kaynaklar ise İsrail güçlerinin 2 Filistinli genci...