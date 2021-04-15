Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail teravih namazından çıkanlara saldırdı İsrail teravih namazından çıkanlara saldırdı 15 Nisan 2021 Perşembe Saat: 08:45 İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı. Çıkan olaylarda 5 Filistinli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6077d2f7ca92fb28c778a353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'nin ''256 kağadın yarısını nettiniz deyiversenize'' afişi de kaldırıldı! Çetin Soysal canlı yayında rahatsızlandı Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yaparken bayıldı Sadakatsiz'de Derin ile Asya'yı kaçıran isim ortaya çıktı Çıplak dans ve uyuşturuculu partiye ''korona'' baskını Ekrem İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması Taş, sopa, bıçak... Sokak ortasında birbirlerine girdiler! ''Kanı akarsa büyü bozulacak'' diye bağırıp...