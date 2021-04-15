  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İsrail teravih namazından çıkanlara saldırdı

İsrail teravih namazından çıkanlara saldırdı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı. Çıkan olaylarda 5 Filistinli gözaltına alındı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
CHP'nin ''256 kağadın yarısını nettiniz deyiversenize'' afişi de kaldırıldı!
Çetin Soysal canlı yayında rahatsızlandı
Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yaparken bayıldı
Sadakatsiz'de Derin ile Asya'yı kaçıran isim ortaya çıktı
Çıplak dans ve uyuşturuculu partiye ''korona'' baskını
Ekrem İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Taş, sopa, bıçak... Sokak ortasında birbirlerine girdiler!
''Kanı akarsa büyü bozulacak'' diye bağırıp...