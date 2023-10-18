Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail vatandaşları Türkiye'yi terk ediyor İsrail vatandaşları Türkiye'yi terk ediyor 18 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 22:45 Güncelleme: 18 Ekim 2023 Çarşamba 22:45 İsrail'e yönelik protestoların ardından, Türkiye'den ayrılmak isteyen İsrail vatandaşları ülkeden ayrılmaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653035d49218066620468f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğinde baltalı maganda dehşeti AK Partili Çelik: ''Füze İsrail tarafından atılmıştır'' İzmir'de tarihi keşif! Tam 7 bin 700 yıllık olduğu açıklandı İzmir'de tarihi keşif! Tam 7 bin 700 yıllık olduğu açıklandı İkinci el otomobilde yine ''sazan sarmalı'' tuzağı Malatya'dan kahreden manzara! Deprem sonrası koca mahalle tarlaya döndü İsrail'in katliamı sonrasında 2 kardeşin yürek burkan görüntüsü İsrail'in bomba yağdırdığı çocukların kanlı saldırıdan önceki görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da mucize kurtuluş! 3'üncü kattan düşen çocuk böyle kurtuldu