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İsrail yine bir hastane yakınını vurdu

Filistin Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) bağlı heyetin Gazze’deki Al Quds Hastanesi’ne yaptıkları ziyaret sırasında İsrail’in hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

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