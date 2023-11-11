İsrail yine bir hastaneyi vurdu: Elektrik, su ve iletişim kesildi!

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişimin tamamen kesildiği duyuruldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654f40580a67fe2ff6505183" allowfullscreen></iframe>