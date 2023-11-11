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  4. İsrail yine bir hastaneyi vurdu: Elektrik, su ve iletişim kesildi!

İsrail yine bir hastaneyi vurdu: Elektrik, su ve iletişim kesildi!

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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişimin tamamen kesildiği duyuruldu.

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