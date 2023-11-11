Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail yine bir hastaneyi vurdu: Elektrik, su ve iletişim kesildi! İsrail yine bir hastaneyi vurdu: Elektrik, su ve iletişim kesildi! 11 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 11:50 Güncelleme: 11 Kasım 2023 Cumartesi 11:50 Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişimin tamamen kesildiği duyuruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654f40580a67fe2ff6505183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü Sağlık Bakanı Koca’nın bu el hareketi büyük tepki çekti TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Araç alev aldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza Uzungöl hayalet kasabaya dönüştü İncirlik Hava Üssü'nden tedirgin eden siren sesleri Antalya'da öldüren gasp intikamı! Bursa - İstanbul yolunda bitmeyen kuyruk Bağdat Caddesi'nde sabaha kadar süren 10 bin TL'lik nöbet