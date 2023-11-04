Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail yine hastanenin dibini vurdu! İsrail yine hastanenin dibini vurdu! 04 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 16:20 İsrail ordusu, Gazze şehrinin Tel el-Hava bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin karşısındaki binaya hava saldırısı gerçekleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65464516631f2c0f4048e4d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla'da orman yangını Netanyahu'nun ''silahlanın'' çağrısı sonrası İsrail'den korkutan görüntü Koca bina ''korna'' ile yıkıldı! İstanbul'da inanılmaz olay! İki gün boyunca çöp konteynerinde mahsur kaldı Sahte polisten büyük vurgun Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık'tan ilk fragman geldi Dilan Polat'ın kayınvalidesi gazetecilere isyan etti Sosyal medyadaki tek bir tıklamayla hayatını karardı Binlerce Türk komandosundan çok özel görüntü