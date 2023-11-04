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İsrail yine hastanenin dibini vurdu!

İsrail ordusu, Gazze şehrinin Tel el-Hava bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin karşısındaki binaya hava saldırısı gerçekleştirdi.

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