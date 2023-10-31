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  4. İsrail yine mülteci kampını daha vurdu: Çok sayıda ölü var

İsrail yine mülteci kampını daha vurdu: Çok sayıda ölü var

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İsrail ordusu, Gazze'deki Cebaliye mülteci kampını hedef aldı. Saldırıda 100 kişinin öldüğü açıklandı.

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