Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail yine mülteci kampını daha vurdu: Çok sayıda ölü var İsrail yine mülteci kampını daha vurdu: Çok sayıda ölü var 31 Ekim 2023 Salı Saat: 18:55 Güncelleme: 31 Ekim 2023 Salı 18:55 İsrail ordusu, Gazze'deki Cebaliye mülteci kampını hedef aldı. Saldırıda 100 kişinin öldüğü açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654123689194b22d44525953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gazze'de çatışmalar şiddetlendi: Hamas böyle pusuya düşürdü Bir mal sahibi - kiracı kavgası daha: ''Pusuya düşürüp canına kastettiler Şehir eşkıyası İstanbul'da trafiği birbirine kattı! Saldırı anı kamerada Karasularımızdaki kabus gerçek oldu: Görüntüler korkunç! Denizaltılar İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in güneşini böyle selamladı TEM'de büyük kaza! Yol trafiğe kapandı Cumhuriyet'i kutlamadığı iddia edilen Özcan Deniz'den videolu yanıt Esnaftan kız çocuğuna iğrenç taciz İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı