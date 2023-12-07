İsrail yine mülteci kamplarını bombaladı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ndeki Maghazi ve Şabora mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda en az 23 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

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