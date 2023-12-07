Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail yine mülteci kamplarını bombaladı İsrail yine mülteci kamplarını bombaladı 07 Aralık 2023 Perşembe Saat: 14:45 Güncelleme: 07 Aralık 2023 Perşembe 14:45 İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ndeki Maghazi ve Şabora mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda en az 23 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6571b0774be2f82226032353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü kadın spiker canlı yayında çok kötü yakalandı İstanbul'da büyük yangın Çocuklarını İETT otobüsünde unuttuklarını sonra farkettiler Erdoğan Yunanistan'da açıkladı: ''Yeni bir dönem başlıyor'' Türkiye'nin masmavi gizli cennetleri çamurla doldu Bir ünlü oyuncu daha yerel seçimler için aday adayı oldu İstanbul'da trafiğin ambulans umursamaz magandası kamerada Asrın felaketi sonrası konteyner kentten ağlatan görüntüler Amatör balıkçı, depreme denizin altında yakalandı