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İsrail yine mülteci kamplarını bombaladı

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İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ndeki Maghazi ve Şabora mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda en az 23 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

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