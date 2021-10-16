İsrail’de akılalmaz olay! Görüntüler sosyal medyayı salladı

İsrail’de kontrolden çıkan bir aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam ederken, söz konusu olay sosyal medyada dikkat çekti.

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