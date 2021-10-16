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  4. İsrail’de akılalmaz olay! Görüntüler sosyal medyayı salladı

İsrail’de akılalmaz olay! Görüntüler sosyal medyayı salladı

İsrail’de kontrolden çıkan bir aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam ederken, söz konusu olay sosyal medyada dikkat çekti.

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