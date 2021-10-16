Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail’de akılalmaz olay! Görüntüler sosyal medyayı salladı İsrail’de akılalmaz olay! Görüntüler sosyal medyayı salladı 16 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 10:05 İsrail’de kontrolden çıkan bir aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam ederken, söz konusu olay sosyal medyada dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616a79b77d49df33fd7afc23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Cono Aşireti''ne şafak baskını Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; ölü ve yaralılar var Taksi filminden çıkmış gibi... Filmde görüp aynısını yaptı MHP'li eski vekil Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı TBMM Başkanı Şentop: ''Türkiye'de böyle bir ortama müsaade edilmez'' Merkez Bankası Başkanı ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Başakşehir - Beşiktaş maçından kareler Hande Sarıoğlu ''ayak okşama'' haberlerini ti'ye aldı 5 yılda 600 milyonluk vurgun! Doktor ve eczacılar da işin içinde...