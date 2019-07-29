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  3. 29 Temmuz 2019 19:35

İsrail’de mahkumları taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

İsrail’in Hayfa şehri yakınlarında mahkumları taşıyan minibüsün bir araçla çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Hayfa şehri yakınlarında 70. Otoyol’da bir minibüsün bir başka araçla çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Magen David Adom Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, Hatişbi kavşağında yaşanan kazada yaralanan 8 kişinin hastaneye...

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