İsrail’de mahkumları taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı
29 Temmuz 2019 19:35
İsrail’de mahkumları taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı
İsrail’in Hayfa şehri yakınlarında mahkumları taşıyan minibüsün bir araçla çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Hayfa şehri yakınlarında 70. Otoyol’da bir minibüsün bir başka araçla çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Magen David Adom Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, Hatişbi kavşağında yaşanan kazada yaralanan 8 kişinin hastaneye...