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İsrail'de peş peşe kanlı terör saldırıları!

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İsrail’de peş peşe terör saldırıları yaşandı. Batı Kudüs'te bir saldırgan, arabasıyla sivillerin arasına daldı.

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