Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail'de peş peşe kanlı terör saldırıları! İsrail'de peş peşe kanlı terör saldırıları! 25 Nisan 2023 Salı Saat: 12:40 Güncelleme: 25 Nisan 2023 Salı 12:40 İsrail’de peş peşe terör saldırıları yaşandı. Batı Kudüs'te bir saldırgan, arabasıyla sivillerin arasına daldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6447a010db551e77d84fe453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kadının yaşadığı şok kameraya yansımıştı; taciz zanlısı serbest kaldı! İstanbul'a meteor mu düştü ? Herkes bu görüntüleri konuşuyor İstanbul’da film gibi soygun kamerada Yardım için gittiği afet bölgesinde, depremzede ile nişanlandı Midesinde taşıdığı uyuşturucu sonu oldu Köylüleri şaşırtan manzara! Depremden sonra gürül gürül akmaya başladı Sağlık çalışanlarına tekmeli yumruklu saldırı kamerada Belediyenin mezbahasında skandal görüntüler KIZILELMA ve AKINCI birlikte havalandı