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  4. İsrail'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

İsrail'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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