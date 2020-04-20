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  3. 20 Nisan 2020 12:30

İsrail'de sosyal mesafeli eylem! Binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti

İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun hakkında açılan yolsuzluk davası nedeniyle Netayahu'nun başbakan olmasını istemeyen muhalifler Tel Aviv'de sosyal mesafe kurallarına uyarak gösteri düzenledi.

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