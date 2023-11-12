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  4. İsrail’den Gazze Şeridi’ndeki okula saldırı: 20 kişi öldü

İsrail’den Gazze Şeridi’ndeki okula saldırı: 20 kişi öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir okula düzenlediği saldırıda 20 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı.

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