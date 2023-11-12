Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail’den Gazze Şeridi’ndeki okula saldırı: 20 kişi öldü İsrail’den Gazze Şeridi’ndeki okula saldırı: 20 kişi öldü 12 Kasım 2023 Pazar Saat: 11:05 Güncelleme: 12 Kasım 2023 Pazar 11:05 İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir okula düzenlediği saldırıda 20 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65508742bd8f52677d579e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir sahte Atatürk vakası daha... Düğünde tüm misafirleri selamladı İETT’den 10 Kasım'a özel 10 araç Hamas, İsrail askerlerinin bulunduğu binayı vurdu Erdoğan'dan ateşkes açıklaması İstanbul'da hortum paniği! O anlar kamerada Fenomen dönerci haddini aştı! Atatürk'e hakaret savurdu Anadolu'nun ilk yazılı tabletleri orada bulunmuştu! 4 bin 300 yıllık yeni keşif Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi Liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada