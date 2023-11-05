Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail'den Gazze ve Lübnan'a hava saldırısı İsrail'den Gazze ve Lübnan'a hava saldırısı 05 Kasım 2023 Pazar Saat: 11:00 Güncelleme: 05 Kasım 2023 Pazar 11:00 İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ni ve Lübnan sınırında Hizbullah'ı hedef aldığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65474ba79dbae61abd13cb93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest alarmı Kırmızı melki tezgahlarda yerini aldı! Kilosu 200 TL Diyarbakırda UNESCO’nun gözbebeği sonbaharda eşsiz manzarayı sergiliyor İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı Aydın'ı sel vurdu: 2 ölü, 2 kayıp CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu Polat çifti ve Sıla Doğu tutuklandı İnlerine girildi! 18 bin 500 jandarmayla dev operasyon Bayraktar TB3 SİHA'yı fırtına durduramadı! Bir uçuş testi daha geçildi