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İsrail'den Gazze ve Lübnan'a hava saldırısı

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İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ni ve Lübnan sınırında Hizbullah'ı hedef aldığını duyurdu.

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