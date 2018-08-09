SON DAKİKA
BİR İLDE DAHA SEL ALARMI ! BELEDİYE ANONSLA UYARDI
YENİ EKONOMİ MODELİ AÇIKLANIYOR ! TARİH BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Ağustos 2018 12:20

İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında 1’i çocuk 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında hamile bir kadın ve 1,5 yaşında kızı ile 30 yaşındaki Ali Algandur’un hayatlarını kaybettiğini bildirdi. Sözcü, İsrail’in düzenlediği hava saldırısında 3’ü...

Bilgin Pro
Video Galeri
Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar
Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar
Video Galeri
Öğle bülteni
Öğle bülteni
Video Galeri
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Video Galeri
Facia ’geliyorum’ demiş
Facia ’geliyorum’ demiş
Video Galeri
İstanbul Kapı’nın altında ’taş ipek yolu’ bulundu
İstanbul Kapı’nın altında ’taş ipek yolu’ bulundu
Video Galeri
Kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 9 ölü
Kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 9 ölü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM