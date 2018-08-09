İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı
09 Ağustos 2018 12:20
İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı
İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında 1’i çocuk 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında hamile bir kadın ve 1,5 yaşında kızı ile 30 yaşındaki Ali Algandur’un hayatlarını kaybettiğini bildirdi. Sözcü, İsrail’in düzenlediği hava saldırısında 3’ü...