Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Ölü sayısı 24'e yükseldi İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Ölü sayısı 24'e yükseldi 11 Mayıs 2021 Salı Saat: 12:21 İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği, yaralı sayısının 103 olduğu bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609a4ca5fff93a28db5ac61f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var Genç kız sosyal medyada kabusu yaşadı Bilim Kurulu üyesi Tezer'den bayram uyarısı Genç kıza sosyal medyadan kabusu yaşattı Manisa'ya şehit ateşi düştü Rusya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var Mescid-i Aksa'da yürek yakan, kan donduran görüntüler Böyle giderse oyuncu kalmayacak... Çukur'da final öncesi bir veda daha... Deniz Akkaya takipçisinden gelen ''Müslüman mısınız?'' sorusuna çıldırdı