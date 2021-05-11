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  4. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Ölü sayısı 24'e yükseldi

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Ölü sayısı 24'e yükseldi

İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği, yaralı sayısının 103 olduğu bildirildi.

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