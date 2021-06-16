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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze’de Hamas’a ait iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

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