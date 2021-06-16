Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı 16 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 07:35 İsrail savaş uçakları, Gazze’de Hamas’a ait iki noktaya hava saldırısı düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c97f8764631e02441a8183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'de Soylu krizi büyüyor: Süleyman Soylu gözden çıkarıldı mı? Galler maçı öncesi TFF imkanları ile verilen ''alevli'' yemek tepki çekti Maganda dehşeti: İcra avukatının kafasına silah dayadı Uyuşturucu kullandı, üst geçitten yola atladı Bakırköy'de silahlar patladı: 1'i polis 2 yaralı Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım ABD'de şiddetli patlama kameralara yansıdı İstanbul'un yalıları için sırada bekleyen aile sayısı şoke etti İstanbul'u sağanak vurdu! Alt geçitleri su bastı