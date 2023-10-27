İsrail'den Gazze'ye kara harekatı: İkinci kez bölgeye girdi

İsrail tarafından Gazze’ye ikinci kez girildi. İsrail Savunma Kuvvetleri, askerlerin tanklarla Gazze’nin kuzeyine girdiğini ve belirlenen hedeflerin vurulmasının ardından ise geri döndüğünü açıkladı.

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