Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail'den Gazze'ye kara harekatı: İkinci kez bölgeye girdi İsrail'den Gazze'ye kara harekatı: İkinci kez bölgeye girdi 27 Ekim 2023 Cuma Saat: 14:35 Güncelleme: 27 Ekim 2023 Cuma 14:35 İsrail tarafından Gazze’ye ikinci kez girildi. İsrail Savunma Kuvvetleri, askerlerin tanklarla Gazze’nin kuzeyine girdiğini ve belirlenen hedeflerin vurulmasının ardından ise geri döndüğünü açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653ba07b356f3c39db6ef083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galatasaray'da Mauro Icardi kararı Liseli mucitler deniz suyundan içme suyu elde etti! TÜBİTAK ödül verdi Can Atalay için adliyede oturma eylemi Yüzsüz hırsız kamerada Önce yedek anahtarı sonra otomobili çaldılar Çin ve ABD savaş uçakları havada karşı karşıya geldi Asansör faciası sonrası KYK müdüründen skandal sözler Türkiye'de 2,5 milyon yıllık tarihi keşif Mersin limanında dev uyuşturucu operasyonu