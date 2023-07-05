Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail’den Gazze’ye saldırı İsrail’den Gazze’ye saldırı 05 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 12:05 Güncelleme: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:05 İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’ndeki iki siteye roketli saldırı düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a53252f3972163f3390943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Temmuz'un 5'inde 2 metre karla mücadele! Bu görüntüler Türkiye'den! Bu bir ilk! Bir robot ilk kez bu işi yaptı İstanbul'da kuaför salonuna molotoflu saldırı Motosikletiyle 299 km hızla otoyolda uçuyordu... Sonu ölüm oldu! Kocaeli'nde kimyasal alarm! Göz gözü görmedi Aleyna Tilki otelin havuzunda çocukluğuna döndü, havuzdaki dansıyla olay oldu 16'ncı katta kabus! Kendini boşluğa bıraktı ama bir mucize yaşandı! İstanbul'da 3 saatte, 353 kaçak mülteci yakalandı Eve giren 1.5 metrelik timsah böyle yakalandı