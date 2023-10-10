Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail'den kalkan son uçaklar İstanbul'a indi İsrail'den kalkan son uçaklar İstanbul'a indi 10 Ekim 2023 Salı Saat: 23:10 Güncelleme: 10 Ekim 2023 Salı 23:10 Uçuşların durdurulmasının ardından İsrail'den kalkan uçaklar İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6525afada061b152a440ac13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi Putin, İsrail-Filistin gerilimi için sessizliğini bozdu Gazze enkaza döndü! Yıkımı gösteren kareler Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi Kemal Sunal'ın 1984 model otomobili satışa çıkarıldı Hamas militanlarının askeri tesise baskın görüntüleri ortaya çıktı Okulda veli şiddeti! Öğretmene saldırdılar Kırklareli'nde baraj kurudu suların altındaki o yapı ortaya çıktı CİMER'e 4 TL'lik şikayet! Ceza kesildi