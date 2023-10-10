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İsrail'den kalkan son uçaklar İstanbul'a indi

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Uçuşların durdurulmasının ardından İsrail'den kalkan uçaklar İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

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