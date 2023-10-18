Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail'den katliam için de katliam: Önce hastane sonra enkazını vurdular İsrail'den katliam için de katliam: Önce hastane sonra enkazını vurdular 18 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 08:40 İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan saldırısında yüzlerce kişi hayatını kaybederken, hastane enkazında kadın ve çocuk yaralıları arayan ekipleri de uçaklarla bombalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652f6fcaf5815e46661bc7a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü Almanya Başbakanı Scholz’un uçağı sirenlerin çalmasıyla tahliye edildi Tarım Kredi marketinde ''yüzde 50 indirim'' hüsranı Benekli Ayhan ortaya çıktı! İşte ilk sözleri Hülya Avşar'dan belediye başkan adaylığı sorusuna yanıt Türk gazetecilerin bulunduğu alana füze düştü! Bu herife ''taksici'' demek ''taksicilere'' hakaret! Kadına şiddete meydan dayağı! İstanbul'da şehir eşkıyaları restorana kurşun yağdırdı