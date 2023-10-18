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  4. İsrail'den katliam için de katliam: Önce hastane sonra enkazını vurdular

İsrail'den katliam için de katliam: Önce hastane sonra enkazını vurdular

İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan saldırısında yüzlerce kişi hayatını kaybederken, hastane enkazında kadın ve çocuk yaralıları arayan ekipleri de uçaklarla bombalandı.

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