Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail'den Suriye'nin kalbine kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var İsrail'den Suriye'nin kalbine kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var 22 Ekim 2024 Salı Saat: 07:30 Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca düzenlenen füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67172a6e6adb78168a06d493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu Karadeniz'de heyelan alarmı: Bir mahalle komple boşaltıldı Dudak dudağa öpüşen Sıla Doğu ve Dilan Polat ''hayasızca hareket"ten gözaltında Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın öldürüldü Spikerin kıyafeti dikkat çekti: TRT'de Fetullah Gülen'in ölüm haberi böyle anons edildi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen işte burada öldü Demirtaş'ı ziyaret eden Özel'den dikkat çeken açıklama Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı Türkiye'nin bu çeşmesinin suyu binlerce yıl önceden geliyor