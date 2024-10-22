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  4. İsrail'den Suriye'nin kalbine kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'den Suriye'nin kalbine kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca düzenlenen füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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