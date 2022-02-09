Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı 09 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 10:45 İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef aldı. İsrail uçaklarının Suriye'yi Lübnan hava sahasını ihlal ederek vurduğu belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6203711a387a10740709e403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güvenlik görevlisini yakan görüntü! Hem çarpıldı, hem işinden oldu Adana'da DEAŞ'a şafak baskını İstanbul'da dere taştı; vatandaşları itfaiye kurtardı Sedat Peker'in videolarında adı geçen Halil Falyalı öldürüldü! İnfial yaratan görüntüler... Polisten uyurken infaz! Birleşik Arap Emirlikleri'nde art arda patlamalar Kazdağları'nda zamana karşı yarış! 17'si asker 21 kişi mahsur kaldı! Süliet katliamına İBB ''dur'' dedi! O inşaat mühürlendi Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İşte TURKOVAC'ın yan etkileri