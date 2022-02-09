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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef aldı. İsrail uçaklarının Suriye'yi Lübnan hava sahasını ihlal ederek vurduğu belirtildi.

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