Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı 02 Kasım 2021 Salı Saat: 14:21 İsrail'de düzenlenen müzik yarışması X Factor'de yarışmacı Gali Ben Shushan, "Akşam Olmadan Gel" adlı şarkıyı seslendirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61811f57ea4e6765f75518a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı'nın canlı yayında mide bulandıran cinsel ilişki itirafı Adana Havalimanı'nda kaçak mülteci şoku BTP lideri Hüseyin Baş: ''Asgari ücret 10 bin TL olmak zorunda'' Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli ile ilgili olay itiraf Kadınlar alışverişi bırakıp birbirlerine girdi! Skandal görüntü! Taksinin direksiyonunda 13 yaşında bir çocuk! Canlı yayında Buket Aydın için olay sözler: ''Cumhurbaşkanı'nın uçaklarında giden kadın...'' İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı Star Wars'un yeni serisi The Book of Boba Fett'ten ilk fragman