Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail'i protesto etmek için İstanbul'da araçlarnı yaktılar İsrail'i protesto etmek için İstanbul'da araçlarnı yaktılar 13 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 13:41 İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden çift, Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde araçlarını yaktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609d02488c2b8a0d8f24c817" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR NASA Mars'tan 3 boyutlu video paylaştı İsrail'den canlı yayında kanlı saldırı! TRT muhabirinin korku dolu anları kamerada Şehit Uzman Onbaşı'nın vasiyeti yerine getirildi Prof. Dr. Uğur Şahin koronavirüs aşısı için müjdeyi verdi İstanbul'da dehşet anları... Eşini arabayla kaçırıp ailesini ezdi Sedat Peker'den yeni video paylaşım Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi İstanbul’da korkutan patlama Filistinli diye linç etmeye çalıştılar