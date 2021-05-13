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İsrail'i protesto etmek için İstanbul'da araçlarnı yaktılar

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden çift, Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde araçlarını yaktı.

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