Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail'in bomba yağdırdığı çocukların kanlı saldırıdan önceki görüntüleri ortaya çıktı İsrail'in bomba yağdırdığı çocukların kanlı saldırıdan önceki görüntüleri ortaya çıktı 18 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 12:15 Güncelleme: 18 Ekim 2023 Çarşamba 12:15 İsrail'in Gazze'de vurduğu ve 500'den fazla sivilin kaybettiği hastanede, saldırıdan 20 saat önce oyun oynayan çocukların görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652fa22c4afaf4655c0dc173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İkinci el otomobilde yine ''sazan sarmalı'' tuzağı Malatya'dan kahreden manzara! Deprem sonrası koca mahalle tarlaya döndü İsrail'in katliamı sonrasında 2 kardeşin yürek burkan görüntüsü İstanbul'da mucize kurtuluş! 3'üncü kattan düşen çocuk böyle kurtuldu İki teröristin öldürüldüğü operasyon kamerada İstanbul'da metrobüs kazası İsrail'den katliam için de katliam: Önce hastane sonra enkazını vurdular İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü Almanya Başbakanı Scholz’un uçağı sirenlerin çalmasıyla tahliye edildi