  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Temmuz 2019 21:40

İsrail’in engelleme girişimlerine rağmen Filistin Fuarı Londra’da başladı

Filistin kültürünü, sanatını ve tarihini tanıtmayı hedefleyen Filistin Fuarı, İsrail’in engelleme girişimlerine rağmen İngiltere’nin başkenti Londra’daki Olympia Fuar Merkezi’nde açıldı. İngiltere’nin başkenti Londra’da Olympia Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve Filistin kültürünü, sanatını ve tarihini tanıtmayı hedefleyen Filistin Fuarı İsrail’in yaptığı tüm engelleme girişimlerine rağmen...

Video Galeri
Kadına şiddet Paris’te protesto edildi
Kadına şiddet Paris’te protesto edildi
Video Galeri
Çatalca’da minibüs devrildi: 20 yaralı
Çatalca’da minibüs devrildi: 20 yaralı
Video Galeri
Florida’da AVM’de patlama
Florida’da AVM’de patlama
Video Galeri
Tolga Ciğerci vites arttırdı
Tolga Ciğerci vites arttırdı
Video Galeri
Fenerbahçe’nin hazır ismi Ozan Tufan
Fenerbahçe’nin hazır ismi Ozan Tufan
Video Galeri
Kırkpınar’da başpehlivanlık çeyrek finalistleri belli oldu
Kırkpınar’da başpehlivanlık çeyrek finalistleri belli oldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM