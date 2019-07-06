İsrail’in engelleme girişimlerine rağmen Filistin Fuarı Londra’da başladı
06 Temmuz 2019 21:40
İsrail’in engelleme girişimlerine rağmen Filistin Fuarı Londra’da başladı
Filistin kültürünü, sanatını ve tarihini tanıtmayı hedefleyen Filistin Fuarı, İsrail’in engelleme girişimlerine rağmen İngiltere’nin başkenti Londra’daki Olympia Fuar Merkezi’nde açıldı. İngiltere’nin başkenti Londra’da Olympia Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve Filistin kültürünü, sanatını ve tarihini tanıtmayı hedefleyen Filistin Fuarı İsrail’in yaptığı tüm engelleme girişimlerine rağmen...