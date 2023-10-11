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  4. İsrail'in Hamas'a yanıtı bu oldu: Taş üstünde taş kalmadı!

İsrail'in Hamas'a yanıtı bu oldu: Taş üstünde taş kalmadı!

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İsrail’in hava saldırısı düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki Al-Rimal Mahallesi’ndeki büyük yıkım görüntülendi.

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