Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail'in Hamas'a yanıtı bu oldu: Taş üstünde taş kalmadı! İsrail'in Hamas'a yanıtı bu oldu: Taş üstünde taş kalmadı! 11 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 08:55 Güncelleme: 11 Ekim 2023 Çarşamba 08:55 İsrail’in hava saldırısı düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki Al-Rimal Mahallesi’ndeki büyük yıkım görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652638c898faff5b5a3b46a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail, 12 camiyi yerle bir etti Fabrika alev topuna dönüştü! İsrail'den kalkan son uçaklar İstanbul'a indi Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi Putin, İsrail-Filistin gerilimi için sessizliğini bozdu Gazze enkaza döndü! Yıkımı gösteren kareler Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi Kemal Sunal'ın 1984 model otomobili satışa çıkarıldı Hamas militanlarının askeri tesise baskın görüntüleri ortaya çıktı