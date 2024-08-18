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  4. İsrail'in kalbi Tel Aviv’de patlama: 1 ölü

İsrail'in kalbi Tel Aviv’de patlama: 1 ölü

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

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