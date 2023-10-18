Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail'in katliamı sonrasında 2 kardeşin yürek burkan görüntüsü İsrail'in katliamı sonrasında 2 kardeşin yürek burkan görüntüsü 18 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 12:25 Güncelleme: 18 Ekim 2023 Çarşamba 12:25 Gazze'de Filistinli bir çocuk, İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan kardeşine kelime-i şehadet getirmeye çalıştığı anlar yürek sızlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652fa483ff6b63589140eca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İkinci el otomobilde yine ''sazan sarmalı'' tuzağı Malatya'dan kahreden manzara! Deprem sonrası koca mahalle tarlaya döndü İsrail'in bomba yağdırdığı çocukların kanlı saldırıdan önceki görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da mucize kurtuluş! 3'üncü kattan düşen çocuk böyle kurtuldu İki teröristin öldürüldüğü operasyon kamerada İstanbul'da metrobüs kazası İsrail'den katliam için de katliam: Önce hastane sonra enkazını vurdular İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü Almanya Başbakanı Scholz’un uçağı sirenlerin çalmasıyla tahliye edildi