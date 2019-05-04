İsrail’in saldırısında bir Filistinli daha hayatını kaybetti
04 Mayıs 2019 23:20
İsrail’in saldırısında bir Filistinli daha hayatını kaybetti
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar sonucu bir Filistinli daha hayatını kaybetti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Kudra, hayatını kaybeden Filistinlinin 25 yaşındaki Halid...