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  3. 04 Mayıs 2019 23:20

İsrail’in saldırısında bir Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar sonucu bir Filistinli daha hayatını kaybetti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Kudra, hayatını kaybeden Filistinlinin 25 yaşındaki Halid...

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