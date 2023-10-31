Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı 31 Ekim 2023 Salı Saat: 09:27 Güncelleme: 31 Ekim 2023 Salı 09:27 İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne düzenlediği saldırı anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65409e6b30d0397e602675d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainlerin 28 ildeki sığınakları imha edildi Beşiktaş Başkanlığı için bir aday daha Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: ''Kaybedilmiş koltuğun neyinin kavgasını yapacaksın'' Şeyma Subaşı öyle bir gelinlik giydi ki gören ''hiç giyinmeseydin'' dedi Murat Övünç'e koruma ordusu Hamile kadın öldürüldü, bebeği kurtarıldı Yine bir KYK yurdu, yine bir asansör kabusu Adliyede Can Atalay arbedesi Hamas'tan yeni rehine videosu! Netanyahu'dan yanıt geldi