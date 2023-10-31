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  4. İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı

İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı

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İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne düzenlediği saldırı anı çevredekiler tarafından görüntülendi.

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