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  4. İsrail'in vurduğu Lübnan'dan Türkiye'ye kaçış başladı: Akın akın geliyorlar

İsrail'in vurduğu Lübnan'dan Türkiye'ye kaçış başladı: Akın akın geliyorlar

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İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarının yoğunlaştırmasının ardından Beyrut'ta bulunan Lübnan vatandaşlarının ülkeden kaçışları başladı.

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