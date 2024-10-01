Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail'in vurduğu Lübnan'dan Türkiye'ye kaçış başladı: Akın akın geliyorlar İsrail'in vurduğu Lübnan'dan Türkiye'ye kaçış başladı: Akın akın geliyorlar 01 Ekim 2024 Salı Saat: 11:10 Güncelleme: 01 Ekim 2024 Salı 11:10 İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarının yoğunlaştırmasının ardından Beyrut'ta bulunan Lübnan vatandaşlarının ülkeden kaçışları başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fbae89d05eff0f050ad6a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin zirvesinden garip manzara: Yılın ilk karı bekleniyordu ama... Kontrolden çıkan otomobil, okula daldı: 1 çocuk, 2 veli yaralandı ''Laf atma kavgası'' karakolda bitti: Bir kişi yaralandı İstanbul trafiğinde şoke eden anlar: Motosikletlileri ezip yoluna devam etti Antalya'da peş peşe hortumlar korku saçtı: Yıkıp, geçti... O anlar kamerada Havada tehlikeli yakınlaşma: Rus ve ABD savaş uçakları burun buruna geldi Şehir eşkıyası pompalı tüfekle bir polisi vurdu 8 ilde dev operasyon: Dijital dünyanın dolandırıcıları yakalandı Önce eşini vurdu, sonra intihar etti