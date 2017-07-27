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  3. 27 Temmuz 2017 16:45

İsrailin yaptığı yanlışı İsraile söylemek bizim görevimizdir

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, dünyanın barış ve huzur gezegeni olması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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Patenci gençlerden trafikte tehlikeli oyun
Patenci gençlerden trafikte tehlikeli oyun
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Kudüste öğle namazı kılındı
Kudüste öğle namazı kılındı
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Marmariste orman yangını
Marmariste orman yangını
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Göletteki yüzlerce balık oksijensizlikten öldü
Göletteki yüzlerce balık oksijensizlikten öldü
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Çamiçi Halk Plajı kaderine terk edildi
Çamiçi Halk Plajı kaderine terk edildi
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Camide namaz kıldıran imama ve cemaate saldırdı
Camide namaz kıldıran imama ve cemaate saldırdı
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