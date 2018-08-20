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  3. 20 Ağustos 2018 21:55

İsrailli belediye çalışanları Filistinlilerin tezgahlarına saldırdı

İsrailli belediye çalışanları Kudüs’te kaldırıma meyve sebze tezgahı açan Filistinlilerin tezgahına saldırdı. İsrailli belediye çalışanları Kudüs’ün Salah al-Din caddesinde meyve sebze tezgahı açan Filistinli çiftçilerin tezgahlarına saldırdı, çiftçilerin satmak üzere getirdikleri mahsullerini yerlere attı. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail askerlerinin aralarında yaşlı...

Bilgin Pro
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