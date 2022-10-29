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İsrailli kadın askerlerin dans videosu ülkeyi karıştırdı

İsrail'de askerlik yapan kadınların koğuşta çektikleri dans videosu tartışma yarattı.

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