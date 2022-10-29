Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrailli kadın askerlerin dans videosu ülkeyi karıştırdı İsrailli kadın askerlerin dans videosu ülkeyi karıştırdı 29 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 12:15 İsrail'de askerlik yapan kadınların koğuşta çektikleri dans videosu tartışma yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635cef31647e7069af4ad483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yolcu otobüsü alev alev yandı Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti Pes! Aksaray Belediyesi bir türlü Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayamadı! Ukrayna’daki savaş bölgesinde ilginç görüntü: Adanalı rapçinin şarkısını... Böyle vicdansızlık görülmedi Ümit Özdağ ''koşulsuz'' destekleyecekleri adayı açıkladı Beşiktaş resmen açıkladı: Şenol Güneş geri döndü TOGG fabrikasında hazırlıklar tamam! Tosuncuk'un eniştesi şebeke lideri çıktı