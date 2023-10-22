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  4. İsrailliler Habertürk ekibine saldırdı! Böylesi ilk kez oluyor

İsrailliler Habertürk ekibine saldırdı! Böylesi ilk kez oluyor

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İsrail-Filistin çatışmasını bölgede takip eden ve defalarca polis müdahalesiyle karşı karşıya kalan Habertürk ekibi, bu sefer İsraillilerinin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı.

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