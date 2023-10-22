Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrailliler Habertürk ekibine saldırdı! Böylesi ilk kez oluyor İsrailliler Habertürk ekibine saldırdı! Böylesi ilk kez oluyor 22 Ekim 2023 Pazar Saat: 16:05 Güncelleme: 22 Ekim 2023 Pazar 16:05 İsrail-Filistin çatışmasını bölgede takip eden ve defalarca polis müdahalesiyle karşı karşıya kalan Habertürk ekibi, bu sefer İsraillilerinin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65351e278ef05925d3735c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dehşet! Arkadaşını 6 kurşunla öldürdü BBP kongresinde ortalık savaş alanına döndü Enkaz kentin gizli cenneti: Karamağara Kanyonu Fotoğraf çekimi yaptıran gelin ve damada korkutan sürpriz Türkiye'den Gazze'ye tıbbi yardım Fast food zinciri şubesine maytaplı saldırı Trafiğinde kıyamet koptu! Motosiklet sürücüsü kaskını arabaya fırlattı Menzil şeyhine kırmızı halılı karşılama Köy meydanında dehşet: Cesedi paramparça bulundu