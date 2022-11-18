Anasayfa Video Galeriler Gündem İşsiz vatandaş ağlayarak yardım istedi İşsiz vatandaş ağlayarak yardım istedi 18 Kasım 2022 Cuma Saat: 12:25 Güncelleme: 18 Kasım 2022 Cuma 12:25 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Kilis ziyareti sırasında yanına yaklaşan ve işsiz olduğunu söyleyen bir vatandaşın ağlayarak yardım istediği anlar Türkiye'nin acı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63774f8f93665a471f584323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Markette hırsızlık yaparken yakalandı, sözleri şaşkına çevirdi Düğünde ''halay'' kavgası: Gelinin elini tutunca kıyamet koptu Özdağ polis kamerasını görünce bombayı patlattı: ''Ooo Süleyman da burada'' Erdoğan'ın ''Akşener'' hamlesi için dikkat çeken iddia Taksim bombacısının keşif görüntüleri ortaya çıktı Hiç durmadan dönen koyun sürüsü şaşkına çevirdi İstanbul'u kana bulayan hainin yeni görüntüsü ortaya çıktı Irak'ta büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var Gazze Şeridi'nde apartmanda yangın: 21 ölü