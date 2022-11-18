İşsiz vatandaş ağlayarak yardım istedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Kilis ziyareti sırasında yanına yaklaşan ve işsiz olduğunu söyleyen bir vatandaşın ağlayarak yardım istediği anlar Türkiye'nin acı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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