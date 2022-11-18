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İşsiz vatandaş ağlayarak yardım istedi

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Kilis ziyareti sırasında yanına yaklaşan ve işsiz olduğunu söyleyen bir vatandaşın ağlayarak yardım istediği anlar Türkiye'nin acı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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