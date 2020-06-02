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  3. 02 Haziran 2020 17:50

İşsiz vatandaş Bakan Albayrak'ın sözleriyle isyan etti: Bak burası çok önemli bak...

Yol TV'nin sokak röportajında işsiz olduğunu belirten bir vatandaşın, cebini göstererek Bakan Albayrak'ın ''Burası çok önemli'' sözleriyle cevap vermesi sosyal medyada gündem oldu.

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