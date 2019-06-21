İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda seçim yoğunluğu
21 Haziran 2019 16:10
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda seçim yoğunluğu
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Pazar günü yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle yoğunluk başladı. İstanbul’a gelişlerde neredeyse bütün otobüslerde biletler tükenirken, otobüs firmaları yoğunluğu karşılayabilmek için ek seferler düzenliyor. 3 Haziran Pazar günü yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle İstanbul...