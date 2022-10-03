Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Adliyesi'nde intihar şoku İstanbul Adliyesi'nde intihar şoku 03 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 17:40 Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda intihar girişiminde bulunan kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633af45fa3f9742b744b6367" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Bozdağ'dan yeni anayasa açıklaması Miçotakis'in zor anları! Türkiye'yi şikayet ederken ekrana bu görüntüler yansıtıldı Erdoğan'ın sözleri iki ülkeyi panikletti: ''Bizi tehdit ediyor'' Suriyeli ''insan kaçakçısı'' suç üstü yakalandı Gaziantep'te kurtarma operasyonu işkenceye dönüştü İstanbul'da güpe gündüz kaşla göz arasındaki hırsızlık kamerada Dolandırıcıların son tuzağı bu oldu! Pes, vallahi pes, billahi pes! Kılıçdaroğlu seçim için tarih verdi Geçen ay boşanan Selin Ciğerci yeni aşkıyla görüntülendi