  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Nisan 2017 15:45

İstanbul Adliyesinde referandum gerginliği

Referandum sonuçlarına itiraz eden Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bir grup, İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu İstanbul Adliyesi’ne geldi. İçeri giren grup, slogan atmaya başlayınca güvenlik görevliler ile arbede yaşandı.

Video Galeri
ABD'li isimler hakkında şikayette bulunan avukat konuştu
ABD'li isimler hakkında şikayette bulunan avukat konuştu
Video Galeri
İBB Başkanı Kadir Topbaştan referandum yorumu
İBB Başkanı Kadir Topbaştan referandum yorumu
Video Galeri
TIR ile çarpışan kamyonette can pazarı: 2 ölü, 5 yaralı
TIR ile çarpışan kamyonette can pazarı: 2 ölü, 5 yaralı
Video Galeri
Kış uykusundan uyanan ayılar, 120 arı kovanını parçaladı
Kış uykusundan uyanan ayılar, 120 arı kovanını parçaladı
Video Galeri
MİT tırlarını durduran firari savcı adliyeye sevk edildi
MİT tırlarını durduran firari savcı adliyeye sevk edildi
Video Galeri
Tunceli'de polis helikopteri ile irtibat kesildi!
Tunceli'de polis helikopteri ile irtibat kesildi!