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  3. 03 Aralık 2020 14:25

İstanbul Adliyesi'nde sosyal mesafe hak getire!

İstanbul Adliyesi'nde bugün saat 10.30 itibariyle başlayan yoğunluk bir avukat tarafından paylaşıldı. Görüntülerde Adliye'de sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği görüldü.

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