Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul alev aldı; vatandaş boğaza koştu İstanbul alev aldı; vatandaş boğaza koştu 22 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 15:46 Güncelleme: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 15:46 İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu boğazın serin sularında aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669e54c2564e7be99c0f3663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi Sürücüler dikkat: Bolu Dağı Tüneli'nde 50 gün sürecek çalışma İstanbul'un barajları hızla boşalıyor: İşte doluluk oranları 7 terörist daha etkisiz hale getirildi Sahilde terör halayı rezaleti: Bebek katili için slogan attılar Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme ittiği anlar kamerada Tekirdağ'da orman yangını Sahilde kadınlar birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga kamerada Uzman isim Türkiye'yi bekleyen acı gerçeği açıkladı: ''Tehlike çanları acı acı çalmaya başladı''