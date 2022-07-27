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İstanbul Anadolu Yakası'nda yangın: Dumanlar İstanbul'un her yerinden göründü

İstanbul Anadolu Yakası'nda yangın çıktı. Yangından çıkan dumanlar İstanbul'un her yerinden görünürken ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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