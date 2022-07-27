Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Anadolu Yakası'nda yangın: Dumanlar İstanbul'un her yerinden göründü İstanbul Anadolu Yakası'nda yangın: Dumanlar İstanbul'un her yerinden göründü 27 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 18:40 İstanbul Anadolu Yakası'nda yangın çıktı. Yangından çıkan dumanlar İstanbul'un her yerinden görünürken ekiplerin müdahalesi sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e15c68258be140a33cbf83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evde suçüstü yakaladığı hırsızı evin camından böyle sarkıttı Yabancı uyruklu cani! Ezmek için yolunu değiştirmişti, cezası belli oldu Vekaleten müdür olarak atanmıştı, tek telefonla dolandırıldı Mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Polis havaya ateş açtı Nefes kesen ölüm kalım mücadelesi saniye saniye kamerada Fatma nine ''yaş 70, iş bitmiş'' diyenleri utandırdı Türkiye'nin çürümeye terk edilen serveti böyle görüntülendi Yasak dinlemediler! Tarihi surlarda ölümüne selfie İstanbul Teksas'a döndü! Av tüfekli çatışma kamerada