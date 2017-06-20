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  3. 20 Haziran 2017 23:15

İstanbul Arnavutköyde deri imalathanesinin deposunda yangın

İstanbul'da Arnavutköy Haşim İşcan Caddesi'nde 6 katlı deri imalathanesinin deposunda yangın çıktı.

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