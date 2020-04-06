SON DAKİKA
ERDOĞAN: HAVALİMANI HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Nisan 2020 17:50

İstanbul Bağcılar'da 4 bina koronavirüs karantinasına alındı!

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Covid-19 testleri pozitif çıkan vatandaşların ikamet ettiği 4 binanın karantinaya alındığı açıklandı.

Video Galeri
Ünlü Türk yönetmen de koronavirüse yakalndı
Ünlü Türk yönetmen de koronavirüse yakalndı
Video Galeri
95 yaşında Türkiye'ye umut oldu!
95 yaşında Türkiye'ye umut oldu!
Video Galeri
Sahil kenarı mangalcılarına polis baskını!
Sahil kenarı mangalcılarına polis baskını!
Video Galeri
Şile'de korku dolu anlar
Şile'de korku dolu anlar
Video Galeri
İstanbul'a giriş-çıkışta uzun kuyruklar oluştu
İstanbul'a giriş-çıkışta uzun kuyruklar oluştu
Video Galeri
18 saat süren kabus! 3 bin 500 araç alev alev yandı
18 saat süren kabus! 3 bin 500 araç alev alev yandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM